《分析师观点》台湾7月出口低于预期，中国成长疲弱

路透台北8月7日 - 台湾财政部周三公布，7月出口金额较上年同期升1.6%，低于市场预估的升5.1%，主要出口国家和地区中，只有中国较上年同期减少，需求疲弱。

财政部指出，累计1至7月出口1,757.4亿美元，较上年同期增2.3%。

财政部表示，观察7月主要货品出口，多仅较上年同月小幅增加，其中电子产品出口已连续五个月逾71亿美元，资讯与通信产品、基本金属及其制品、机械则呈减少。

财政部认为，未来欧美景气渐露回稳迹象，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临，有助挹注出口动能，惟中国大陆经济成长钝化，恐影响台湾贸易扩增力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

7月年变动率(%) 6月年变动率(%)

整体出口金额 +1.6 +8.6

--中国(含香港) -0.9 +6.0

--美国 +1.4 -3.1

--欧洲 +6.0 +7.1

--日本 +1.2 +9.0

**市场评论**

--台新投顾分析师王凯民:

中国需求弱一点，主要因为中国还在调结构，短期内的动能看起来都不会很强。倒是美国经济动能稳健一点，欧洲也在见底反弹中，未来出口能依藉的还是欧洲及美国。

展望下月，8月出口金额因去年的基期仍低，应该还是能够维持正成长，9月因为去年基期高，但美国、欧洲和日本等等大经济体都已迈向复苏道路，9月的出口金额有望维持去年相似的水位。

--日盛投顾总经分析师蔡素菁：

7月出口低于我们预期，主要因为占比四成的中国大陆也出现衰退情况，中国由台湾的出口关系转为竞争，明显拖累台湾出口表现，短期间没办法扭转这个趋势，并不看好台湾今年出口成长力道，预期今年全年出口仅成长0-5% 。

台湾出口仰赖电子产品，而第三季传统电子业旺季不旺，主要受到电子业拉货不如预期影响，智慧手机部分尤其明显，电子业7月营收表现欠佳，8-9月仍待观察拉货 情形及库存去化状况如何，第四季才有回补库存的机会。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收低3分，报30.025。

--台股加权股价指数 收盘大跌1.46%至7,921.29点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选TW-ECI-CMN

**相关背景**

--主计总处5月预估2013年GDP(国内生产总值)成长率2.40%，并预估今年出口成长2.82%，进口则成长3.91%。但主计总处7月公布的第二季经济成长率概估为年增2.27%，优于市场预期。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)