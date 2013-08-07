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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略回升，重回97.40上方

0217GMT

* 美元/日圆亚洲盘初跌至97.09之后，重回97.40上方

* 目前正在填补97.50失守时的缺口

* 先前在97.50/75之间的支撑位现在变成阻力

* 下档关键支撑位在96.70/75，此处为93.75/101.54的61.8%费波纳奇回档技术位。 (完)

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