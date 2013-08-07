台湾债市：五年期公债殖利率盘初小跌，台股大跌令多方受激励

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
* 台股盘中一度大跌逾1%
* 美债窄幅盘整，消息面偏向清淡
路透台北8月7日 - 台湾五年期公债 殖利率周三小幅下跌，尽管昨日美债盘整，但盘初台股 大跌逾1%，使得台债多方受激励。
交易员认为，短线美债陷于窄幅盘整，债市讯息清淡。五年期公债先前的高位1.17%左右在投资盘入场之下，得到支撑。
交易员观察市场最新动态：
* 上日102/2期五年券借券利率最低利率转负，表示筹码更形集中在银行业，因此借出公债予空方的公债持有者意愿更低
* 台股盘中一度大跌逾1%
本地时间10:33最新报价：
* 102/2 殖利率跌1.39基点，报1.1010%。
* 102/6 殖利率跌0.63基点，报1.5315%。
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*《综述》美国6月贸易逆差创逾三年半最低，第二季GDP增速或被上修
* 美国金融：美联储最快或于9月开始缩减购债规模--芝加哥联储总裁
* 美国经济：美联储可能在9月缩减购债，但并非定局--洛克哈特 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA