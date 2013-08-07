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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:50 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率盘初小跌，台股大跌令多方受激励

* 台股盘中一度大跌逾1%

* 美债窄幅盘整，消息面偏向清淡

路透台北8月7日 - 台湾五年期公债 殖利率周三小幅下跌，尽管昨日美债盘整，但盘初台股 大跌逾1%，使得台债多方受激励。

交易员认为，短线美债陷于窄幅盘整，债市讯息清淡。五年期公债先前的高位1.17%左右在投资盘入场之下，得到支撑。

交易员观察市场最新动态：

* 上日102/2期五年券借券利率最低利率转负，表示筹码更形集中在银行业，因此借出公债予空方的公债持有者意愿更低

* 台股盘中一度大跌逾1%

本地时间10:33最新报价：

* 102/2 殖利率跌1.39基点，报1.1010%。

* 102/6 殖利率跌0.63基点，报1.5315%。

以下为最新相关报导链接：

*《综述》美国6月贸易逆差创逾三年半最低，第二季GDP增速或被上修

* 美国金融：美联储最快或于9月开始缩减购债规模--芝加哥联储总裁

* 美国经济：美联储可能在9月缩减购债，但并非定局--洛克哈特 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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