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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 15:29 BJT

表格：瑞士7月CPI较前月下降0.4%，较上年同期持平

路透苏黎世8月7日 - 瑞士联邦统计局周三公布，瑞士7月消费者物价指数(CPI)较上年同期持平，较前月下降0.4%，路透预估分别为下滑0.1%和下滑0.4%。

以下为详细数据：

2013年7月 2013年6月 2012年7月

较上月变动% -0.4 0.1 -0.5

较上年同期变动% 持平 -0.1 -0.7

指数(2010年12月=100) 99.0 99.3 99.0(完) (编译 王翔琼; 审校 张若琪)

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