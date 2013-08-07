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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 15:26 BJT

法国数据：6月贸易逆差收窄至44.4亿欧元--海关

路透巴黎8月7日 - 周三公布的海关数据显示：

* 法国6月贸易逆差为44.4亿欧元，5月修正后为逆差57亿欧元。

* 6月进口为2010年12月迄今最低水准。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)

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