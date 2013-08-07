美国将部分外交人员从也门撤离

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨那8月6日 - 美国空军周二将部分美国外交人员从也门撤离，华府并告知美国公民立即离开也门。此前，美国发出预警称，该地区或发生恐怖袭击，并关闭了在中东多国的使领馆。

也门是阿拉伯半岛基地组织的大本营，该组织是基地组织多个分支中最活跃的一个，武装分子在这里发起多起针对西方国家的袭击。也门是阿拉伯国家中最贫困的国家之一。

消息人士对路透表示，美国截获基地组织领导人扎瓦希里与也门基地分支首领乌哈希(Nasser al-Wuhayshi)之间的对话，这一情报导致美国上周发出警告。

英国宣布正暂时撤离所有使馆工作人员。英国在过去两年多的时间中一直建议其在也门的公民离开该国。

华府承认也门是其利用无人机打击武装分子的多个国家之一。

美国国务院在声明中敦促美国人离开也门。美国上周五曾发布全球旅行警告，有关袭击情报还促使美国关闭了驻中东和非洲的部分使领馆。

“国务院敦促美国公民推迟前往也门，并敦促目前居住在也门的美国公民立刻离开，”美国国务院官网上的声明称。

“2013年8月6日，国务院要求美国政府非紧急人员离开也门，因存在潜在的恐怖袭击，”声明称。

五角大楼发言人利特尔(George Little)在声明中表示，针对国务院的要求，美国空军将有关人员转移出了也门萨那。

但他没有具体指出被转移的是哪些工作人员，以及这些人被转移至何处。

也门外长科尔比(Abu Bakr al-Qirbi)批评美国的这些举措，但表示这不会影响与美国的关系。（完）