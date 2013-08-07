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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月7日

路透伦敦8月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种     最新库存       变动
   铜       601,600     -3,525
   锡        13,775       持平
   铅       199,625       -575
   锌     1,052,075     -3,225
   铝     5,473,275     -7,350
   镍       203,988       -918
 铝合金      66,840       -120
 NASAAC     114,360       -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据       库存分布            品种   库存数据         库存分布
 种                                                             
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合     MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                           金                   
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA     MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)

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