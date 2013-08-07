韩国股市：早盘下跌1%至两周半低位，三星电子挫跌

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透首尔8月7日 - 韩国股市周三早盘下跌至两周半低位，尾随区域股市因美国刺激政策前景不确定而下跌的颓势；三星电子 挫跌，投资人担心美国有关苹果 专利权的裁定结果。
0235GMT，韩股综合股价指数 下跌1%至1,888.19点，稍早低见1,885.36，为7月22日以来最低。
“至少在美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议前，市场最有可能受到美国政策评论的牵动，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。
近来数据好坏不一，投资人持续担心美联储何时开始缩减购债规模。
三星电子下跌超过2%，因其在等待美国周五就三星部分手机和平板电脑是否侵犯苹果专利而做出裁定。
现代汽车 则因担心可能的罢工事件而大跌3.4%。(完)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA