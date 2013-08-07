韩国股市：早盘下跌1%至两周半低位，三星电子挫跌

路透首尔8月7日 - 韩国股市周三早盘下跌至两周半低位，尾随区域股市因美国刺激政策前景不确定而下跌的颓势；三星电子 挫跌，投资人担心美国有关苹果 专利权的裁定结果。

0235GMT，韩股综合股价指数 下跌1%至1,888.19点，稍早低见1,885.36，为7月22日以来最低。

“至少在美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议前，市场最有可能受到美国政策评论的牵动，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。

近来数据好坏不一，投资人持续担心美联储何时开始缩减购债规模。

三星电子下跌超过2%，因其在等待美国周五就三星部分手机和平板电脑是否侵犯苹果专利而做出裁定。