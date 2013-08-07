《全球市场》日经指数引领亚洲股市下挫，美元/日圆跌至六周低位

大宗商品在夏季淡季中同样走势挣扎，金价 连续第三天下滑，跌至三周低位每盎司1,273.14美元。

期铜 下跌0.6%至每吨6,966美元，悉数回吐周二的升幅；美国原油期货 则几无变动，接近每桶105美元。

亚洲周三没有重大经济数据。关注焦点为英国央行的通胀报告，该报告料将向市场保证其将长期维持利率在低位水准。

周四时日本央行将宣布其两日政策会议的结果。外界普遍预期其将继续其庞大的资产买进计划。