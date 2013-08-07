《全球市场》日经指数引领亚洲股市下挫，美元/日圆跌至六周低位

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
大宗商品在夏季淡季中同样走势挣扎，金价 连续第三天下滑，跌至三周低位每盎司1,273.14美元。
期铜 下跌0.6%至每吨6,966美元，悉数回吐周二的升幅；美国原油期货 则几无变动，接近每桶105美元。
亚洲周三没有重大经济数据。关注焦点为英国央行的通胀报告，该报告料将向市场保证其将长期维持利率在低位水准。
周四时日本央行将宣布其两日政策会议的结果。外界普遍预期其将继续其庞大的资产买进计划。
近期数据显示，日本经济正开始回升，主要拜日本央行史无前例的量化宽松和政府财政刺激举措所赐。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA