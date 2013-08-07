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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 11:33 BJT

美赞臣遭发改委罚款3,300万美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月6日 - 美赞臣 周二表示，将支付与中国反垄断审查相关的约3,300万美元罚金。

美赞臣称，作为反垄断调查的结果，中国发改委确定了对美赞臣及其他多家婴幼儿配方奶粉品牌的行政处罚。

自从2008年曝出中国部分奶粉受三聚氰胺污染的丑闻后，中国民众对国产奶粉的信任度严重受损，外资婴幼儿配方奶粉在中国备受推崇，目前约占市场总销量的一半。

美赞臣称，这笔罚款将导致其全年每股收益（EPS）减少0.12美元，但该公司重申2013年不计入一次性项目的EPS预测为3.22-3.30美元。

此前，中国发改委对美赞臣以及达能 、雀巢 、雅培 和合生元 等婴幼儿配方奶粉品牌进行反垄断调查，包括是否涉及价格操纵。

此后，美赞臣等品牌下调了婴幼儿配方奶粉的价格。

路透未能立即联系到达能、雀巢和雅培置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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