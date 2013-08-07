美赞臣遭发改委罚款3,300万美元

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月6日 - 美赞臣 周二表示，将支付与中国反垄断审查相关的约3,300万美元罚金。
美赞臣称，作为反垄断调查的结果，中国发改委确定了对美赞臣及其他多家婴幼儿配方奶粉品牌的行政处罚。
自从2008年曝出中国部分奶粉受三聚氰胺污染的丑闻后，中国民众对国产奶粉的信任度严重受损，外资婴幼儿配方奶粉在中国备受推崇，目前约占市场总销量的一半。
美赞臣称，这笔罚款将导致其全年每股收益（EPS）减少0.12美元，但该公司重申2013年不计入一次性项目的EPS预测为3.22-3.30美元。
此前，中国发改委对美赞臣以及达能 、雀巢 、雅培 和合生元 等婴幼儿配方奶粉品牌进行反垄断调查，包括是否涉及价格操纵。
此后，美赞臣等品牌下调了婴幼儿配方奶粉的价格。
路透未能立即联系到达能、雀巢和雅培置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA