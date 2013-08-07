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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 11:37 BJT

《汇市简讯》美元指数继续坚守81.40/82.50区间

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* 稍早日圆引领的跌势消退，随后出现全面买盘，处于窄幅区间

* 动能指标微跌，移动均线发出矛盾信号，波林格区间收缩

* 目前的技术型态通常会导致波动盘整

* 第三周处于81.40/82.50区间，只有收在该区间以外，才会出现新的趋势

* 图表：(link.reuters.com/jeb32v)

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