中国货币市场：回购利率多走低七天跌破4%，机构融出资金意愿增强

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透北京8月7日 - 中国央行传递引导二级资金价格稳步下行信号后，银行间市场周三早盘多数回购加权利率 走低，其中七天品种降幅较上日扩大，并跌破4%。交易员表示，今日机构融出资金意愿增强，对流动性前景是谨慎中相对稳定，短期主要关注央行公开市场是否将滚动逆回购操作。
“资金比昨天稍微好一点，(回购)利率在降，出钱的机构也还比较多。”上海一券商交易员称，“我们觉得央行滚动逆回购操作还是一定程度维稳市场预期，不过现在市场资金面也不能说特别的宽松。”
他并称，昨天公开市场逆回购中标利率定位超出预期，其解读是期望能引导资金价格下行，而且从目前看回购利率确实走低了，也许七天回购3.8%附近波动就是央行认为比较合意的水平。
周二央行进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。
上述交易员并指出，逆回购重启时间才接近两周，未来是否将滚动操作，以及央行态度是短期关注焦点。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1165 3.1184 -0.19
七天 3.8680 4.1407 -27.27
14天 4.4128 4.5489 -13.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8500 2.1300 +172.00
七天 4.0000 3.5000 +50.00
14天 3.9550 3.7550 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1500 3.1200 +3.00
七天 3.8800 4.1500 -27.00
14天 4.4600 4.5500 -9.00 Shibor 其中:隔夜 3.1005 3.1000 +0.05
七天 3.8730 4.0660 -19.30
三个月 4.6515 4.6538 -0.23 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA