中国货币市场：回购利率多走低七天跌破4%，机构融出资金意愿增强

路透北京8月7日 - 中国央行传递引导二级资金价格稳步下行信号后，银行间市场周三早盘多数回购加权利率 走低，其中七天品种降幅较上日扩大，并跌破4%。交易员表示，今日机构融出资金意愿增强，对流动性前景是谨慎中相对稳定，短期主要关注央行公开市场是否将滚动逆回购操作。

“资金比昨天稍微好一点，(回购)利率在降，出钱的机构也还比较多。”上海一券商交易员称，“我们觉得央行滚动逆回购操作还是一定程度维稳市场预期，不过现在市场资金面也不能说特别的宽松。”

他并称，昨天公开市场逆回购中标利率定位超出预期，其解读是期望能引导资金价格下行，而且从目前看回购利率确实走低了，也许七天回购3.8%附近波动就是央行认为比较合意的水平。

周二央行进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

上述交易员并指出，逆回购重启时间才接近两周，未来是否将滚动操作，以及央行态度是短期关注焦点。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1165 3.1184 -0.19

七天 3.8680 4.1407 -27.27

14天 4.4128 4.5489 -13.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8500 2.1300 +172.00

七天 4.0000 3.5000 +50.00

14天 3.9550 3.7550 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1500 3.1200 +3.00

七天 3.8800 4.1500 -27.00

14天 4.4600 4.5500 -9.00 Shibor 其中:隔夜 3.1005 3.1000 +0.05

七天 3.8730 4.0660 -19.30