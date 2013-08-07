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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 11:49 BJT

台湾债市：RP利率仍稳于低位，寿险资金踊跃申购基金

路透台北8月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致未变。寿险资金充裕，申购基金相当踊跃，资金涌入货币市场之下，公债/公司债市场利率大致仍在低位不变。

票券商交易员表示，由于寿险的资金仍充裕，频频申购基金之下，市场上找券需求颇强，这也让RP的利率持续处于低位。

前述交易员表示，但目前RP利率已走到低位，再调低利率，市场抗力不小，因此估计利率低位可能将维持此间一段时期。

只不过，也有外商资金调度人士认为，央行若是日后长期、定期地标售两年期存单，有可能会使得市场的拆款利率自此步步走高，资调时不可忽略这个可能性。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也大致和上日相同。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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