台湾债市：RP利率仍稳于低位，寿险资金踊跃申购基金

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透台北8月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致未变。寿险资金充裕，申购基金相当踊跃，资金涌入货币市场之下，公债/公司债市场利率大致仍在低位不变。
票券商交易员表示，由于寿险的资金仍充裕，频频申购基金之下，市场上找券需求颇强，这也让RP的利率持续处于低位。
前述交易员表示，但目前RP利率已走到低位，再调低利率，市场抗力不小，因此估计利率低位可能将维持此间一段时期。
只不过，也有外商资金调度人士认为，央行若是日后长期、定期地标售两年期存单，有可能会使得市场的拆款利率自此步步走高，资调时不可忽略这个可能性。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也大致和上日相同。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA