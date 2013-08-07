台湾债市：RP利率仍稳于低位，寿险资金踊跃申购基金

路透台北8月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致未变。寿险资金充裕，申购基金相当踊跃，资金涌入货币市场之下，公债/公司债市场利率大致仍在低位不变。

票券商交易员表示，由于寿险的资金仍充裕，频频申购基金之下，市场上找券需求颇强，这也让RP的利率持续处于低位。

前述交易员表示，但目前RP利率已走到低位，再调低利率，市场抗力不小，因此估计利率低位可能将维持此间一段时期。

只不过，也有外商资金调度人士认为，央行若是日后长期、定期地标售两年期存单，有可能会使得市场的拆款利率自此步步走高，资调时不可忽略这个可能性。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相同。