修正-中国汇市：人民币早盘创纪录新高后回落，整体未摆脱窄幅波动走势

(更正：日起应为8月“7日”，非“6日”)

* 即期早盘窄幅波动，盘中创纪录新高

* 市场对纪录新高反应平淡

* 关注短期是否会突破6.12心理关口

* 亦聚焦周四贸易数据

路透北京8月7日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在平盘附近游走，盘中一度创记录新高至6.1203元，受中间价连续三天上扬提振。不过市场对此反应冷淡，并未形成趋势性走势，显示人民币整体并未摆脱近期窄幅波动的特点。

交易员称，整体而言，在外管局20号文的政策因素消退后，客盘结汇仍相对偏强，推动人民币一度刺穿前期高点；但整体波动区间狭窄，市场整体平静，对人民币新高没有出现明显的反应，市场仍在观望是否会有效升破6.1200的心理关口。

“没什么波动，就波动10来个点，大家几乎完全没有意识到这个问题（人民币创新高），在6.12的门口就停了，之后完全没行情，也没有交易意愿，这完全没有指导意义。”上海一外资行交易员称。

北京时间11:40，人民币兑美元即期报6.1218元，上日收报6.1217元。今日人民币兑美元中间价 为6.1726元，上日中间价为6.1753元。

上海一股份制行交易员亦指出，如果盘中能有效突破6.1200的心理关口，或许会引发一波行情。目前来看，虽然近期金融政策密集出台，但涉及汇市的并不多，而贸易水分在20号文之后基本被挤出，料明日的最新贸易数据亦不会对汇市有太大扰动。

而上述外资行交易员则指出，当前汇市交投平淡，市场缺乏方向指引，在这样的条件下，贸易数据出来可能亦会引发适度的市场波动，但不会影响市场供求格局。

尽管中国第三季度出口形势不容乐观，但7月份进出口均有望呈同比增长态势，从而摆脱上月同比双双回落的格局，不过增速仍可能不会太快。接受路透调查的25家机构预测中值显示，7月份中国出口料同比增长3.0%，进口增长2.1%；而贸易顺差规模料为272亿美元。

东京汇市美元兑日圆周三触及六周低点，受有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施的不确定性打压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2765/15，上日尾盘为6.2750。

北京时间11:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1199/07元，上一交易日尾盘报6.1183元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态