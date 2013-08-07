中国债市动态：现券中长端收益率走升，受国债招标结果高于预期带动

路透上海8月7日 - 中国银行间债市现券周三早盘中长端收益率走升，短端则基本持稳。交易员称，今日招标的七年期国债结果高于预期，带动二级市场中长端品种收益率均不同程度走高；而此前央行对三年期央票到期续作，令机构对未来流动性预期亦不乐观，也对机构买气有所抑制。

他们还补充称，全国连续高温天气，或致周五公布的CPI有所反弹，也在一定程度影响中长券交易热情。

“现券收益率都上了，五年、10年国债都在上，大概4-5个bp(基点),短端的不太明显，”上海一银行交易员表示。

他指出，资金面还可以，但是对短端影响不大，主要还是新债，也有可能不少机构认为周五的CPI或将反弹。

中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.7164%，高于此前市场3.65%的预测均值。交易员表示，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，带动新债结果走高。

广发银行交易员吴思捷则认为，前段时间现券收益率有所下行，主要是由交易盘情绪推动的行情，央行逆回购在一定程度延续了这波行情，但是在配置盘没有明显恢复需求的情况下，仅靠交易盘的力量很难形成趋势性行情。

“国债发行就能试出，目前配置盘的需求仍然没有恢复,”他称。

中国央行传递引导二级资金价格稳步下行信号后，银行间市场周三早盘多数回购加权利率 走低，其中七天品种降幅较上日扩大，并跌破4%。交易员表示，今日机构融出资金意愿增强，对流动性前景是谨慎中相对稳定，短期主要关注央行公开市场是否将滚动逆回购操作。

中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注。中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。

剩余期限约9.80年的附息国债130011券最新收益率 在3.7700%，上日收报3.7300%。