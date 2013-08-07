国际油市：布兰特原油跌向108美元，关注中美经济数据

“来自美国和中国的数据将为市场判断原油需求前景提供线索,”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。“不过油价短期前景看似偏下档。”

Spooner表示，除了数据之外，美联储任何有关撤出货币刺激政策的声明，都将会影响到油价。若美联储撤出刺激政策，美元或将得到提振，像原油等以美元计价的大宗商品将承压。

考虑到影响原油市场的综合因素，Spooner预计美国指标原油期货的关键支撑位将在102.50美元，重要阻力位在109美元附近。他还称，布兰特原油价格区间较窄，在105.50美元到109美元左右之间。

若浏览布兰特原油24小时走势分析，请点选：here

根据路透技术分析师王涛，布兰特原油料跌破支撑位107.40美元，未来将下看106.76美元。而根据波浪图形和费波纳奇比率分析，美国原油期货预计将跌至104.12美元。

美国石油协会(API)表示，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存下降220万桶。数据显示，炼厂日加工量增加17,000桶。投资者现等待日内稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的数字以评估该国需求前景。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻