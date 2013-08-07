国际油市：布兰特原油跌向108美元，关注中美经济数据

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
“来自美国和中国的数据将为市场判断原油需求前景提供线索,”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。“不过油价短期前景看似偏下档。”
Spooner表示，除了数据之外，美联储任何有关撤出货币刺激政策的声明，都将会影响到油价。若美联储撤出刺激政策，美元或将得到提振，像原油等以美元计价的大宗商品将承压。
考虑到影响原油市场的综合因素，Spooner预计美国指标原油期货的关键支撑位将在102.50美元，重要阻力位在109美元附近。他还称，布兰特原油价格区间较窄，在105.50美元到109美元左右之间。
若浏览布兰特原油24小时走势分析，请点选：here
根据路透技术分析师王涛，布兰特原油料跌破支撑位107.40美元，未来将下看106.76美元。而根据波浪图形和费波纳奇比率分析，美国原油期货预计将跌至104.12美元。
美国石油协会(API)表示，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存下降220万桶。数据显示，炼厂日加工量增加17,000桶。投资者现等待日内稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的数字以评估该国需求前景。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/洪曦; 审校 石冠兰/张荻)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。