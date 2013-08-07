更新版 1-新债招标：中国七年续发国债利率偏高，当前配置压力不大且国债非优选

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
* 七年续发国债中标收益率3.7164%
* 明显高于预期和二级市场水平
* 央行"收长放短"，分流投资资金
* 中长期国债并非优选，且近期此类新债发行量偏大 (新增交易员评论和背景)
路透北京8月7日 - 中国财政部周三上午续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。
“中长期国债需求都疲软，七年肯定也不行，最直接的原因就是央票，搞了这个，钱就少了，”北京一国有大行交易员称，投资资金减少的大前提下，相比于地方政府债和政策性金融债，国债受投资盘认可的程度更差一些。
北京另一国有大行交易员则表示，传统投资机构当前的投资压力并不大，央行收长钱放短钱的政策背景下，机构更青睐中短期债；加之近期同类债券供给偏大，更是雪上加霜。
业内人士稍早透露，财政部招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.7164%，边际中标收益率为3.7603%；首场投标倍数1.57倍。 此前市场预测均值为3.65%，预测区间3.62%-3.70%。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.6733%，处在2012年以来的相对高位。是次增发的标的券130015券，最新报价 为3.69%/3.70%，较昨日收盘报价走高。
中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。
市场人士指出，结合目前流动性“放短＋收长”的操作来看，说明央行对于未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。考虑到SLF和三年期央票续发都已被央行冠名为“货币政策操作”创新，这一货币政策操作组合，后续应不会停止。
今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.46%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
是次续发国债于8月8日-12日进行分销；8月14日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA