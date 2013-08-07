更新版 1-新债招标：中国七年续发国债利率偏高，当前配置压力不大且国债非优选

* 七年续发国债中标收益率3.7164%

* 明显高于预期和二级市场水平

* 央行"收长放短"，分流投资资金

* 中长期国债并非优选，且近期此类新债发行量偏大 (新增交易员评论和背景)

路透北京8月7日 - 中国财政部周三上午续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。

“中长期国债需求都疲软，七年肯定也不行，最直接的原因就是央票，搞了这个，钱就少了，”北京一国有大行交易员称，投资资金减少的大前提下，相比于地方政府债和政策性金融债，国债受投资盘认可的程度更差一些。

北京另一国有大行交易员则表示，传统投资机构当前的投资压力并不大，央行收长钱放短钱的政策背景下，机构更青睐中短期债；加之近期同类债券供给偏大，更是雪上加霜。

业内人士稍早透露，财政部招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.7164%，边际中标收益率为3.7603%；首场投标倍数1.57倍。 此前市场预测均值为3.65%，预测区间3.62%-3.70%。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.6733%，处在2012年以来的相对高位。是次增发的标的券130015券，最新报价 为3.69%/3.70%，较昨日收盘报价走高。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

市场人士指出，结合目前流动性“放短＋收长”的操作来看，说明央行对于未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。考虑到SLF和三年期央票续发都已被央行冠名为“货币政策操作”创新，这一货币政策操作组合，后续应不会停止。

今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.46%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。