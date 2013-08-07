《Maguire专栏》玉米交易员极度看空，或正预示跌势接近到头

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
多数单产预估似乎围绕在每英亩155-160蒲式耳，不过包括高盛在内的部分预测者预估达到161蒲式耳。
这个单产水准将创下纪录次高，比去年因受乾旱影响的水准多了大约30%，且较之前10年的均值高出逾7%。
不过虽然目前在全美许多地区的产量似乎一片大好，但爱荷华和内布拉斯加等州的玉米生长情况参差，因此那么高的全国目标恐难实现。此外，今年种植开局较迟，加上气温相对偏低让生长较往常缓慢，使作物可能会遭遇早霜，在全面结谷阶段前若遭早霜侵袭，将损害作物生长。
**跑在前头**
在这个节骨眼，玉米冠层生长状况良好，引发市场倾向预测玉米收成强劲，也让外界容易忽略了季末可能出现的一些阻碍单产实现预期目标的不利因素。
再者，外界也容易忽略了玉米已较上年此时跌价逾40%，而这个因素拉高了大型玉米终端用户的营业利润率。
玉米价格下跌最明显的受惠者是乙醇业，拜玉米成本急遽降低之赐，该行业平均营业利润率升至两年多来最高水准。
但显然其他大型玉米用户也受惠于近来玉米价格跌势，主要肉类生产商Tyson Foods 、史密斯菲尔德(Smithfield Foods) 和Sanderson Farms 股价近期的力道，就是搭上关键投入原料价格大幅下跌的顺风车。
由于玉米价格与去年高点相较已接近腰斩，若那些极仰赖玉米做为主饲料来源的企业选择增加玉米用量，玉米可能在当前价格附近寻获强力支撑，有可能限制进一步的跌价。
这样的发展将进而让高度偏空的交易商感到紧张，特别若是季末天气状况进一步拉高价格的话。
尽管当前市场对玉米价格的黯淡前景预估似正迈入极致高峰，但玉米消费者的乐观展望，加之季末单产遭受打击的可能性挥之不去，因此部分交易商或将尽早开始减少看空的说法，为要不了多久就可能为价格回升创造条件。(完) (译文审校 张明钧)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA