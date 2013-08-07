《Maguire专栏》玉米交易员极度看空，或正预示跌势接近到头

多数单产预估似乎围绕在每英亩155-160蒲式耳，不过包括高盛在内的部分预测者预估达到161蒲式耳。

这个单产水准将创下纪录次高，比去年因受乾旱影响的水准多了大约30%，且较之前10年的均值高出逾7%。

不过虽然目前在全美许多地区的产量似乎一片大好，但爱荷华和内布拉斯加等州的玉米生长情况参差，因此那么高的全国目标恐难实现。此外，今年种植开局较迟，加上气温相对偏低让生长较往常缓慢，使作物可能会遭遇早霜，在全面结谷阶段前若遭早霜侵袭，将损害作物生长。

**跑在前头**

在这个节骨眼，玉米冠层生长状况良好，引发市场倾向预测玉米收成强劲，也让外界容易忽略了季末可能出现的一些阻碍单产实现预期目标的不利因素。

再者，外界也容易忽略了玉米已较上年此时跌价逾40%，而这个因素拉高了大型玉米终端用户的营业利润率。

玉米价格下跌最明显的受惠者是乙醇业，拜玉米成本急遽降低之赐，该行业平均营业利润率升至两年多来最高水准。

但显然其他大型玉米用户也受惠于近来玉米价格跌势，主要肉类生产商Tyson Foods 、史密斯菲尔德(Smithfield Foods) 和Sanderson Farms 股价近期的力道，就是搭上关键投入原料价格大幅下跌的顺风车。

由于玉米价格与去年高点相较已接近腰斩，若那些极仰赖玉米做为主饲料来源的企业选择增加玉米用量，玉米可能在当前价格附近寻获强力支撑，有可能限制进一步的跌价。

这样的发展将进而让高度偏空的交易商感到紧张，特别若是季末天气状况进一步拉高价格的话。