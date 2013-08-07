标题新闻：荷兰国际集团(ING)公布第二季净利较上年同期下滑39%至7.88亿欧元，低于分析师预期

欧洲央行：首席经济学家表态支持既有政策计划，间接驳斥升息猜测
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。
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路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。
一位熟悉欧洲央行磋商情况的消息人士在上周对路透表示，欧洲央行对前瞻性指引措辞的改变，遭到市场过度解读。当时市场立即开始反映年底升息的可能性。
路透北京4月6日 - 中国四川省财政厅周四公告，将于下周四(4月13日)招标发行总额300亿元人民币一般 和专项地方债，其中一般债140亿元、专项债160亿元，期限均含三、五、七和10年。 上述债券均是该省今年首批地方债。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 42 4月13日下午14:00-14:40 4月14日 5年 42 7年 42 10年