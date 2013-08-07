标题新闻：荷兰国际集团(ING)公布第二季净利较上年同期下滑39%至7.88亿欧元，低于分析师预期

中国新债：四川下周四将发行300亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京4月6日 - 中国四川省财政厅周四公告，将于下周四(4月13日)招标发行总额300亿元人民币一般 和专项地方债，其中一般债140亿元、专项债160亿元，期限均含三、五、七和10年。 上述债券均是该省今年首批地方债。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 42 4月13日下午14:00-14:40 4月14日 5年 42 7年 42 10年