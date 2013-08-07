中国债市：私募债首现企业提前回购主承未兜底，凸显信用债潜在风险

路透上海8月7日 - 中国信用债市场再现一起有惊无险的潜在风险案例，私募债领域首现企业提前回购，而主承销商未兜底。浙江温州江南阀门有限公司去年7月发行的两年期12江南债，因持有人均有意选择回售，公司无奈提前回购。

江南阀门公司相关人士周三对路透表示，7月中旬，该公司12江南债首次付息日之前，以投资者身份提前回购了七家机构持有的该公司所有债券，目前公司在交易所的债务信息已经注销。

2012年7月20日，江南阀门以9.2%的年利率，发行了5,000万元人民币的私募债，期限两年，为当时温州市的首单中小企业私募债。债券并明确了在第一年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权条款。

不过今年7月初，当公司提出拟第一年末将利率上调到9.7%后，却并未获机构投资者认可。

“当时主承跟我们说，7月份金融机构钱荒，机构要求的收益率达到12%-15%，且如今发私募债，利率都要在10%以上。”江南阀门相关人士介绍。

他表示，最初有赎回意愿的投资者资金仅为2,000万，有3,000万资金愿意继续持有，不过最终仍然多轮协商未果，主承亦表示无力接盘，公司只得提前兑付。

而采用的形式，是发行人自己开了一个私募债的投资账户，全额近5,450万资金在二级市场买回了投资者持有的全部债券，之后再申请中证登注销公司的债务消息，而中证登也于7月17日出具了注销证明。

**私募债潜在违约风险较大**

江南阀门公司人士对提前兑付表示了无奈，并否认公司财务状况不好的传闻。他表示，公司上半年的销售收入同比确实少了2,000万左右，但在公司近3亿的销售收入里面占比不大，且下半年的销售行情看好。

不过由于基金公司7月份赎回和去杠杆压力整体较大，且两家持有人当月有产品到期，因此最终选择了提前回售。

路透联系了主承销商浙商证券相关人士，该人士亦否认了主承接盘和债券违约的传闻，称最终债券顺利兑付。

此前在福禧短融，山东海龙短融等风险兑付案例中，市场一般认为作为银行的主承销商为最终的兑付提供了兜底垫付资金；但若主承是非银机构，市场人士则认为全额兜底的可能性减低，主承会提供过桥融资之后与发行人小范围协商兑付事宜。

上海一位私募债承销人士认为，私募债的潜在违约风险相比其他债券确实较大，因此券商现在对该类业务都比较谨慎。若未来出现类似风险事件，一般而言，券商出于声誉考虑，可能会暂时考虑兜底，但这应该不是主流的处理方式，承销商的角色在兑付过程中，仍然是中介沟通，而非直接买进。

江南阀门人士并透露，由于之前公司发行私募债提供了土地使用权质押，当时评估价值为1.8亿，如今解冻后，公司已重新向银行申请了授信额度，且贷款利率仅为5.7%。