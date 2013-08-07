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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 16:38 BJT

台湾个股：联电第二季净利18亿台币，高于预期

路透台北8月7日 - 全球第三大晶圆代工厂商--联电 周三称，第二季的净利为18亿台币，高于市场预估的9.84亿台币。

联电周三收跌2.3%报12.75台币；跌幅大于台股 收跌1.46%。(完)

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