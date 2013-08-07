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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 14:59 BJT

法国经济：央行预计第三季GDP料成长0.1%

路透巴黎8月7日 - 法国央行称，预计第三季国内生产总值(GDP)为成长0.1%。

央行先前预估法国第二季经济料成长0.2%。官方统计机构法国国家统计局(INSEE)将在下周三公布官方GDP报告。

央行第三季的预估是根据其月度企业景气调查，其中显示7月制造业景气从6月的96放缓至95。不过服务业景气略有好转，从90升至91。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)

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