中国股市：沪综指收盘下跌，海外股市普跌令大盘终结六连涨

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海8月7日 - 中国股市沪综指周三收市下跌，终结此前的连续六日涨势。分析师指出，A股市场在连续上涨后，上冲乏力的感觉越来越重，而海外股市今日因美国缩减购债规模时间的不确定性而出现普跌，A股顺势出现回调，原地休整。
沪综指 收报2,046.778点，跌13.722点，或0.67%，上海A股今日成交额为911亿元人民币，上日为885亿元。
“日本股市在跌，香港股市在跌，海外市场的下跌给A股带来一定压力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
日本股市日经指数周三挫跌4%，创下6月中旬以来的最大单日百分比跌幅，韩国股市和澳洲股市均创下数周来低位；香港恒生指数 周三尾市亦下跌逾1%。
他认为，国内经济稳增长的预期依旧存在，投资者不需要太为悲观，短期内大盘可在2,000点附近震荡盘整，一来是消化浮筹，二是在创业板等中小盘股回调后，大盘需要寻找新的热点板块。
沪深300指数 收跌0.57%，报2,280.623点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,263点，跌1.09%，成交944,190手。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA