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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 16:05 BJT

东北亚情势：朝鲜称将重新开放开城工业园，提议与韩国谈判

路透首尔8月7日 - 朝鲜(北韩)周三表示，正在重新开放此前关闭的开城工业园，且提议下周就恢复该工业园正常运转举行新谈判。

处理与韩国关系的朝鲜和平统一委员会在朝中社发布的声明中表示，将确保访问工业园的韩国民众安全。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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