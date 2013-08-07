突尼斯人大规模集会，要求政府下台

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透突尼斯8月6日 - 数万突尼斯人周二聚集在突尼斯闹市区街头，要求政府下台，这是两周前突尼斯政治危机开始后在首都爆发的规模最大的抗议。
反对派试图推翻伊斯兰主义者领导的政府，并解散过渡性制宪议会。制宪议会距完成宪法草案和新的选举法仅有数周时间。
突尼斯正面临自独裁者本·阿里被推翻以来最严重的政治乱局。
周二的抗议活动是为了纪念左翼政治家Chokri Belaid被刺杀六个月，他是近几个月来被枪杀的两个主要反对派人物之一，另外一位是7月25日遇害的左翼人士Mohamed Brahmi。
“人民希望政府下台，”涌向巴尔多广场的抗议者高喊，口号和2011年推翻本·阿里时一样。
亲政府示威的组织者表示，几天前，超过15万人集会支持执政党伊斯兰复兴运动党（Ennahda party），这是本·阿里下台后规模最大的集会。
反对派组织人民阵线党领导人Mongy Rahoui在谈到周二的示威时称：“这些人是对伊斯兰复兴运动党领导人加努希作出的反应，我们对他说，我们准备好进行全民公投……我们走上街头是合法的。你的合法性是伪造的。”
路透目击者称，周二的示威人数和支持伊斯兰复兴运动党集会的人数接近，但要少一些。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
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