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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 16:16 BJT

香港股市：恒指收跌1.5%创五周来最大单日跌幅，交投审慎静待中国数据

路透香港8月7日 - 香港股市周三收低，创五周来单日最大跌幅，受权重股腾讯控股 重挫4.1%的拖累，因投资人在近期涨势后了结获利，且在中国公布7月贸易数据前态度审慎。

恒生指数 收跌1.5%至7月22日以来最低收位21,588.84点，恒生国企指数 则跌2.1%，双双创7月3日以来单日最大百分比跌幅。

中国周四将公布贸易数据，居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)则将在周五出炉，可能提供更多有关其经济体质的线索。(完)

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