中国债市：利率互换窄幅波动，方向仍不明朗机构观望情绪难消

路透上海8月7日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三窄幅波动。交易员表示，早间IRS走势平稳，变化并不明显，午后中长端略有上探，然幅度亦比较有限，IRS全天走势较为震荡，因多数机构对未来交投方向仍不明朗。

交易员并指出，短期市场关注的核心还是资金面，包括公开市场逆回购操作量以及利率等；同时机构也有望从即将公布的CPI等数据中获得交易指引。

“基本没有动，repo一年就稳定在3.86%附近，下午repo五年成交在4.03%，稍微上来了点。”广发银行交易员吴思捷称，机构方向性还不是很明确，估计等着宏观数据和公开市场提供更多指引。

中国央行传递引导二级资金价格稳步下行信号后，银行间市场周三多数回购加权利率 走低，其中七天品种降幅较上日扩大，并跌破4%。交易员表示，今日机构融出资金意愿增强，对流动性前景是谨慎中相对稳定，短期主要关注央行公开市场是否将滚动逆回购操作。

“IRS长端上一些也很正常，不过几个点，也就是一般的波动而已，”上海另一银行交易员认为，IRS感觉有点跟随现券走势，暂时没什么超预期的事件，静待周五的宏观数据公布。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

中国将于周五公布CPI和PPI等7月经济数据。路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国7月通胀料保持温和，宏观经济增速在低位企稳。预计7月CPI同比料上涨2.8%。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------------

周三 3.8980/4.0030 3.8330/3.9120 3.8660/3.9400 3.9880/4.0720 4.0063/4.2388

周二 3.9517/4.0533 3.8508/3.9350 3.8742/3.9583 3.9792/4.0650 4.0120/4.2380

------------------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.0537/-0.0503 -0.0178/-0.0230 -0.0082/-0.0183 +0.0088/+0.0070 -0.0057/+0.0008

注: 以上数据均为按季度计算报价。