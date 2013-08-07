中国债市：新债结果不佳推升中长债收益率，曲线平坦化或进一步修正

路透上海8月7日 - 中国银行间债市周三中长债收益率上行，因七年期国债招标结果不佳，资金面继续缓解则支撑短券走势平稳，而7月宏观经济数据将陆续发布，短期市场心态或相对谨慎，保持弱势震荡可能性较大。

交易员并指出，央行公开市场连续进行的逆回购稳定了货币市场，但对于较长期的资金预期仍不乐观，债市依旧面临调整压力，面对不确定性，机构为降低风险更倾向缩短久期，平坦化的收益率曲线或将得到进一步修正。

“七年的(国债)招出来，现券（收益率）跟着就往上走，五年以上的（国债收益率）涨了有5个（基）点，”上海一银行交易员称。

财政部周三上午续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。

另一上海的银行交易员则谈到，平坦化的收益率曲线在中短端虽稍有缓和，但仍有修正的余地，在资金预期尚无实质性向好之前，短券收益率的下行空间有限，中长债的调整压力依旧存在。

央行传递引导二级资金价格稳步下行信号后，银行间市场周三多数回购加权利率 走低，其中七天品种降幅较上日扩大，并跌破4%。交易员表示，今日机构融出资金意愿增强，对流动性前景是谨慎中相对稳定，短期主要关注央行公开市场是否将滚动逆回购操作。

中国将于周五公布CPI和PPI等7月经济数据。路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国7月通胀料保持温和，宏观经济增速在低位企稳。预计7月CPI同比料上涨2.8%。

剩余期限约9.80年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.7780%，上日收报3.73%。剩余期限约0.91年的固息国债130014券最新成交对应收益率 在3.40%，持平于上日。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1208 3.8867

上日 3.1184 4.1407

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8050/3.7500 国债参考率报价 3.4855/3.4100 金融债参考率报价 4.1100/4.0436(完)

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