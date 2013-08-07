《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值为4.24%，七年债4.40%

* 招标品种：农发行三年和七年期固息债

* 招标时间：周四(8日)10:00-11:00

* 招标金额：三年和五年期分别为至多100和80亿元人民币

* 预测区间：4.20%-4.28%; 4.35%-4.44%

* 预测均值：4.24%; 4.40%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透北京8月7日 - 中国农业发展银行周四将招标发行三年和七年期固息金融债。路透调查显示，近期新债供应压力较大，需求偏弱致市场情绪偏空，预计明日两期债中标收益率高于二级市场水平，预测均值分别为4.24%和4.40%。

市场人士并指出，新债收益率有进一步走高的可能性，七年期品种尤甚；相对而言，三年期品种需求会更好一些。

“新债需求还是弱，不见配置怎么出来，光靠投机盘市场会很薄，”华东地区一银行交易员称，“资金相对乐观一些，三年的需求会比七年的好。未来（新债）供给啊、政策调控、资金还是有很多变数，一级可能还是会带动二级（收益率）上行。”

另一承销团机构交易员亦表示，近期新债供给压力偏大，“不停供给，基本上被喂饱了，我们只会被动承销，不会主动拿债。”承销团成员高位投标的想法较浓，先前已在内部即时通讯群组里建议发行人抬高发行利率上限。

财政部周三续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。

剩余期限约2.99年的进出口行固息债110314券 最近成交收益率报4.25%；剩余期限约6.95年的国开固息债130230券 最近成交收益率报4.4098%。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和七年期品种最新收益率分别报在4.1683%和3.3243%。

明日两期新债为农发行今年第16期和第17期金融债。具体条款如下：

第16期 第17期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 三年固息 七年固息