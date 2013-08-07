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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 17:13 BJT

香港数据：截至7月底止外汇储备资产为2,999亿美元--金管局

路透香港8月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，据初步统计，截至2013年7月底止官方外汇储备资产为2,999亿美元，较6月底修正后的3,036亿美元减少37亿美元。

香港金管局此前公布6月底外汇储备资产为3,035亿美元。

为数2,999亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的51%。（完）

参看相关细节，可点选金管局网址：(here) (记者 赵红梅；审校 林高丽)

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