台湾货币市场：8月8日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透台北8月8日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,302亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)4,507.15亿台币 ：
08/09 3,548.45亿台币
08/12 3,936亿台币
08/13 1,532.5亿台币
08/14 3,622.5亿台币
08/15 3,843.9亿台币
08/16 1,526亿台币
08/19 3,384.1亿台币
08/20 1,277.5亿台币
08/21 690.5亿台币
08/22 2,603.5亿台币
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10亿台币
08/26 2,719.5亿台币
08/27 4,209.5亿台币
08/28 1,608亿台币
08/29 3,927.3亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.5亿台币
09/03 726亿台币
--公债还本付息102.875亿台币
08/10 101甲7期付息9亿
08/11 89甲11期付息15.375亿
08/12 99甲7期付14亿
08/13 98甲5期付息12.75亿
08/14 97甲5期付息15.75亿
08/16 91甲7期付息15亿
08/22 100甲8期付息11.25亿
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期500亿台币
8/13：财101-5期国库券到期，364天期，金额200亿台币。
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--8/12: 央行发行两年期定存单，预估金额100亿台币，9日标售。
--8/14: 财政部发行财102-8期国库券，364天期，预估金额300亿台币，13日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。