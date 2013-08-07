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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 18:02 BJT

日本经济：政府初步估算显示仅靠消费税调升计划无法达到财政目标

估算假设，未来10年平均的实质经济成长率为2%，名义成长率为3%。到2015年10月，5%的消费税将按照计划提高一倍。

估算与另一份财政计划草案有出入。后者也是由内阁府起草，并将于周四得到内阁批准。该项草案维持2020/2021财年的预算盈余目标，但呼吁进一步采取措施来实现这一目标。该草案尚未详细说明有哪些措施。(完)

(编译 蔡美珍/王翔琼；审校 艾茂林)

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