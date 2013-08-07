CNH市场动态：即期汇价受境内创新高带动而缓步爬升，但交投仍清淡

路透香港8月7日 - 香港离岸人民币 周三窄幅区间内上涨，突破6.1200水平，跟随境内创新高的脚步。但整体市况仍显清淡，离岸买盘仍显迟疑，早市主要波动区间甚至不到20点子。

市场人士指出，中国政府誓言保增长令人民币持仓信心有所恢复，而近期美元回跌以及易推动行情的静淡市场，成为推助人民币汇价测试高点的机会，市场对于波动区间上档的预期也由6.13一路上修至6.11。

不过，他们也表示，早前公布的偏弱经济数据，令市场对于人民币的进一步升值空间还是谨慎看待，除非利好政策出台或是有利人民币升值的数据出现，预料上涨空间较为受限，6.1100可能会是短期上档阻力。

“市场在测试美元/CNH的下档，不过整体区间还是很狭窄，也没有看到美元停损盘出现，”一本地银行交易员说，“我不认为市场对于人民币（趋贬）气氛改变，否则USD/CNH汇率会下得更快...大家还在看中国政府跟人行的态度。”

他指出，见企业在6.1200下方买美元，预料在离岸汇价升往6.1100的途中，美元低接买盘将持续出现，减缓涨势。

本地时间下午5:14时，离岸人民币 报6.1185，上日尾盘在6.1200，盘中区间在6.1177-6.1210。

无本金远期外汇(NDF) 市场变动不大，美元/人民币一年期品种 报6.2765/6.2795，上日尾盘为6.2755/6.2785。

境内人民币兑美元即期 创收盘纪录新高报6.1192，盘中新高为6.1189，受中间价连续三天上扬提振。不过市场对此反应冷淡，并未形成趋势性走势，显示人民币整体并未摆脱近期窄幅波动的特点。

明日中国将公布7月进出口数据，市场预期会较前一个月改善。交易员表示，除非数据显示出口形势大幅好转，否则对推动人民币买盘的帮助有限。

尽管中国第三季度出口形势不容乐观，但7月份进出口均有望呈同比增长态势，从而摆脱上月同比双双回落的格局，不过增速仍可能不会太快。接受路透调查的25家机构预测中值显示，7月份中国出口料同比增长3.0%，进口增长2.1%；而贸易顺差规模料为272亿美元。 (完)

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