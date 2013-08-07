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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 17:52 BJT

突发新闻：希腊发生规模5.1地震

路透雅典8月7日 - 希腊周三发生地震，美国地质调查局资料显示，Patras东南方发生规模5.1地震，深度9.7英里。(完)

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