英国央行：未来利率调升将取决于失业率下滑情况

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性

路透伦敦4月6日 - 英镑兑美元周四下跌，投资者认为英国退欧的不确定性，超过了英国经济具有韧性的一些信号。 英镑周三反弹，因英国服务业数据强于预期，发出英国服务业仍在欣欣向荣的信号。 但英镑周四回吐一些涨幅，因投资者认为，在英国或欧盟发出软化谈判立场的信号前，退欧将不利于英国经济。