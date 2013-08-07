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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 18:33 BJT

英国央行：未来利率调升将取决于失业率下滑情况

这暗示英国央行将维持利率不变至少到2016年第三季，除非在那之前达到三个条件之中的其中一项。

英国央行将考虑升息的三种情况包括：如果低利率威胁到金融稳定性，如果公众的中期通胀预期上升到危险水准，或者央行预期未来18到24个月通胀率将为2.5%或更高，那么。

英国央行称，如果达到这些门槛或7%的失业率，MPC将在逐月考虑升息的可能性。

“因此，并未假定只要触及任一门槛，就会导致央行立刻上调利率或出售资产，”央行称。

今年最后三个月的通胀率预测平均为2.9%，接近目前水准，并是较先前预期更低的峰值，通胀率之后预测将下滑，将大致与三个月前预期相同。(完) (编译 梁睿雪/王翔琼；审校 蔡美珍/艾茂林)

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