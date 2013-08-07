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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 18:05 BJT

英国央行：总裁卡尼称未来一年GDP增长率料无法恢复到危机前水平

路透伦敦8月7日 - 英国央行总裁卡尼周三称：

* 英国经济正在复苏，且复苏势头在扩大

* 英国经济中仍有很多闲置产能，从高失业率中可见一斑

* 在英国消除闲置产能将需要经济可持续增长

* 7%并非失业率目标，与物价稳定相符的失业率可能更低

* 英国央行政策需要比以往任何时间都清晰透明，以避免出现不必要的紧缩预期

* 未来一年英国GDP增长率料都无法恢复到危机前的高峰水平

* 前瞻性指引未显示出货币政策委员会(MPC)承诺将在一段特定时间内维持低利率

* 前瞻性指引只是综合性策略的一部分，包括纪录低位的利率、QE及融资换贷款计划(FLS)

* 英国经济迟滞状况的不确定性主要与企业相关，而非就业市场

* 最大担忧在于公众对货币刺激政策撤出的预期发生意外改变 (完)

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