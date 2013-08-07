欧洲股市：收低，因担忧英国央行和美联储将较市场预期的更早收紧政策

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.27%
* 英国股市富时100指数表现落后，因英国央行将利率和就业连系起来
* 对美联储可能很快将缩减刺激计划的预期拖累股市
路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周三下滑，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行可能较市场预期的更早开始收紧货币政策。
英国股市富时100指数 领跌欧洲股市。富时100指数下跌1.41%，报6,511.21点，在周三稍早英国央行表示，计划在失业率下跌至7%前，将保持利率在目前的纪录低位。
而美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周二稍晚称，美联储“很有可能”在今年稍后开始缩减购债。他说，也取决于经济数据，美联储可能在下月缩减购债。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.27%，报1,217.59点，从本周稍早触及的两个月高位回落。
FTSEurofirst 300指数从6月底低位攀升约10%后，随着暑假成交量枯竭，以及美国企业第二季业绩期接近尾声，交易商指FTSEurofirst 300指数将可能进入盘整时间。
德国股市DAX指数 收跌0.47%，报8,260.48点。法国股市CAC 40指数 收升0.15%，报4,038.49点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。