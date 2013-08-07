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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           73.60     -0.57     -0.77   1721531
 搜狐                           59.94     -1.61     -2.61    974494
 网易                           60.93     -1.63     -2.61    384755
 百度                          135.33     +0.77     +0.57   2394416
 亚信科技                       11.52     -0.06     -0.52     85170
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.17     -0.42     -2.53   2328684
 联电                            2.05     -0.11     -5.09    440145
 日月光                          4.03     +0.01     +0.25    215149
 硅品精密                        5.39     -0.01     -0.19    303634
 和信超媒体                      1.06     +0.00     +0.00     79791
 友达                            3.58     -0.04     -1.11    120427
 中华电信                       31.54     -0.31     -0.97     70470
 台湾国际航电                   38.94     -0.30     -0.76    632133
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       52.98     -0.25     -0.47    123764
 中国联通                       14.39     -0.18     -1.24    131727
 中国电信                       50.05     -0.74     -1.46     23543
 中芯国际                        3.97     -0.14     -3.41    122504
 电讯盈科                        4.61     -0.06     -1.28       885

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