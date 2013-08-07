澳新经济指标预测--8月8日-8月15日****

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 增加0.5 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.8% 5.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.2% +5.1% 8月9日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月10日(六) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- 2.1% 8月12日当周 8月12日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 负8.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 0 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +1.50% +0.50% (较上年同期) +3.7% +3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -0.1% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 8月15日(四) 无重要经济数据或事件公布。 (完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。