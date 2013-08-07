澳新经济指标预测--8月8日-8月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 增加0.5 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.8% 5.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.2% +5.1% 8月9日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月10日(六) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- 2.1% 8月12日当周 8月12日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 负8.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 0 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +1.50% +0.50% (较上年同期) +3.7% +3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -0.1% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 8月15日(四) 无重要经济数据或事件公布。 (完)