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货币新闻 | 2013年 8月 8日 星期四 07:57 BJT

日本数据：7月银行放款余额较上年同期增长2.0%

路透东京8月8日 - 日本央行周四表示，日本7月银行放款余额较上年同期增长2.0%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为467.174兆(万亿)日圆(4.85兆美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

7月　　　6月 5月

含信金银行 +2.0 +1.9 +1.8

不含信金银行 +2.3 +2.2 +2.1

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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