日韩经济指标预测--8月8日-8月15日****

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 6月 -6.9% +58.1% 未经季节调整经常账(亿日圆) 盈余3,930 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% -- 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 44.3 8月12日当周 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -4.3% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +1.0% (环比年率) +3.6% +4.1% 8月11-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- -3.3% 日本产能利用指数(较前月) -- +2.3% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +10.5% (较上年同期) -- +16.5% 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 7月 -- 3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -1.4% (较上月) -- 持平 (完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。