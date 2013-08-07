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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--8月8日-8月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    
  8月5日当周

 8月7日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     7月              --          +1.9%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --      买超2,332
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --        卖超618
 2350     日本未经季节调整经常账(较上年同期)               6月           -6.9%         +58.1%
             未经季节调整经常账(亿日圆)                              盈余3,930      盈余5,407
      
 8月8日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 --       日本央行利率决议                                  --              --          0.10%
 --       韩国央行利率决议                                 8月              --          2.50%
 0500     日本服务业景气判断指数                           7月              --           53.0
      
 8月9日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本消费者信心指数                               7月              --           44.3
 
    8月12日当周
 8月11日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         7月              --          -2.0%
              进口物价(较上年同期)                                          --          -4.3%
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季           +0.9%          +1.0%
                                                                                
                             (环比年率)                                  +3.6%          +4.1%
  
 8月11-12日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         7月              --          +0.1%
                    (较上年同期)                                            --          +1.2%
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 0430     日本工业生产(较前月)                       6月修正值               --         -3.3%
          日本产能利用指数(较前月)                                           --         +2.3%
 2350     日本机械订单(较前月)                             6月               --        +10.5%
                    (较上年同期)                                             --        +16.5%
 
 8月13日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 2300     韩国失业率                                       7月               --          3.2%
    
 8月14日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --             --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --             --
 
 8月15日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              7月              --          -1.4%
                              (较上月)                                      --           持平
 (完)

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