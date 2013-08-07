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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--8月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月7日(周三)

2350 - 6月经常帐数据

2350 - 6月银行放款余额

2350 - 每周资本流动数据

8月8日(周四)

-- - 日本央行发布货币政策决定

0500 - 7月服务业景气判断指数

0600 - Nikon 发布季度财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 侯向明； 审校)

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