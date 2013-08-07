全球航运：波罗的海乾散货运价指数收低，因大型船舶运费续跌

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透8月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三进一步走跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费继续下滑。
波罗的海乾散货运价指数 下跌22点，或2.1%，至1,024点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌54点或2.83%，至1,853点。日均获利减少673美元至11,128美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌15点或1.51%，至977点。日均获利减少117美元至7,771美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“煤矿商Drummond在哥伦比亚的工厂连续第二周举行罢工，抑制了出口量，这对大西洋海岬型船舶市场构成冲击，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。
据主要工会和公司称，美国煤矿商Drummond 和哥伦比亚举行罢工的工人周二未能达成协议结束持续了14天的罢工，这场罢工导致哥伦比亚约三分之一的煤矿生产停滞。
“看看季节性因素，我们强调指出，下半年通常是更有利于巴西铁矿石出口的一段时期。这应能在秋季对海岬型船舶运费构成支撑，”RS Platou Markets的分析师Frode Merkedal称。(完)
(编译 白云; 审校 侯向明)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。