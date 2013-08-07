全球航运：波罗的海乾散货运价指数收低，因大型船舶运费续跌

路透8月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三进一步走跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费继续下滑。

波罗的海乾散货运价指数 下跌22点，或2.1%，至1,024点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌54点或2.83%，至1,853点。日均获利减少673美元至11,128美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌15点或1.51%，至977点。日均获利减少117美元至7,771美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“煤矿商Drummond在哥伦比亚的工厂连续第二周举行罢工，抑制了出口量，这对大西洋海岬型船舶市场构成冲击，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。

据主要工会和公司称，美国煤矿商Drummond 和哥伦比亚举行罢工的工人周二未能达成协议结束持续了14天的罢工，这场罢工导致哥伦比亚约三分之一的煤矿生产停滞。

“看看季节性因素，我们强调指出，下半年通常是更有利于巴西铁矿石出口的一段时期。这应能在秋季对海岬型船舶运费构成支撑，”RS Platou Markets的分析师Frode Merkedal称。(完)