东京汇市：美元承压而日圆上扬，市场关注中国贸易数据

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
英国央行报告公布后，隔夜利率交换(overnight index swap, OIS) 走势暗示，该央行有90%的可能性在三年内升息，有可能最早在2015年升息。
受此消息影响，英镑兑美元 最初低见1.5205美元，当市场重新考量利率前景时，英镑才回升至1.5490美元。
交易商目前都在期待中国公布7月贸易数据，预计在6月意外大降后，7月会略有反弹。
如果中国贸易数据疲弱，只会加剧对中国经济硬着陆的担忧，并打压亚洲股市和澳元等大宗商品货币。
澳洲今日将公布的7月就业数据亦对澳元走势构成挑战。分析师预计澳洲7月就业人口增加5千人，但失业率或会升至5.8%。
如果就业数据疲弱，将巩固对澳洲央行可能再次降息的揣测。(完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。