东京汇市：美元承压而日圆上扬，市场关注中国贸易数据

英国央行报告公布后，隔夜利率交换(overnight index swap, OIS) 走势暗示，该央行有90%的可能性在三年内升息，有可能最早在2015年升息。

受此消息影响，英镑兑美元 最初低见1.5205美元，当市场重新考量利率前景时，英镑才回升至1.5490美元。

交易商目前都在期待中国公布7月贸易数据，预计在6月意外大降后，7月会略有反弹。

如果中国贸易数据疲弱，只会加剧对中国经济硬着陆的担忧，并打压亚洲股市和澳元等大宗商品货币。

澳洲今日将公布的7月就业数据亦对澳元走势构成挑战。分析师预计澳洲7月就业人口增加5千人，但失业率或会升至5.8%。