纽约期市：ICE期棉收高近3%，因数个棉产区遭遇不利天气

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透纽约8月7日 - 美国棉花期货周三收高近3%，因全球几个最大的棉花种植区遭遇天气问题，美国东南部有强降雨，德克萨斯州西部和中国则预计将出现乾旱。
花旗集团驻芝加哥的期货专员Sterling Smith称，棉花期货两个月以来一直在窄幅区间内交投，棉价“像睡着了一样”，“该是时候叫醒它了”。
天气预测机构预期，美国东南部将有降雨天气，而当地潮湿的土壤环境已经构成问题。
“如果棉花种植环境太过潮湿，它们的茎长得会比棉铃快。这说明降雨太多不是好事情。”Smith称。
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货合约 收高2.64美分，涨幅接近3%，收报每磅88.33美分。该合约的成交量从周二的8,452口激增至27,347口。
此外，美国德州西部未来两周将持续乾旱天气，德州是美国最大的棉花出产州。
而全球最大的纺织市场--中国的棉花种植区目前也面临极端的乾旱天气问题。
“综合三个因素看--美国棉花面临减产，中国棉花也面临减产，棉花市场价格走势迟滞。这有可能导致价格突然大幅波动，”Smith补充称。
全球第二大棉花生产国--印度已表示过担心棉花产量和质量，因西部的Maharashtra州过去两周降雨过多。
不过，在美国农业部下周一公布8月供需报告后，对棉价能否持续涨势这点，分析师们表示怀疑。
美国农业部在7月报告中估计美国棉花产量为1,350万包。而一些分析师已经上调了对8月产量的预估，尽管德州出产的棉花可能有很大一部分品质不合格。
交易商指出，如果天气变化损害棉花作物，尤其在美国棉花加工厂需求回升导致当前供应紧俏的情况下，市场参与者或许不会重视周一的美国农业部供需报告。(完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。