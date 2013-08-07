纽约期市：ICE期棉收高近3%，因数个棉产区遭遇不利天气

路透纽约8月7日 - 美国棉花期货周三收高近3%，因全球几个最大的棉花种植区遭遇天气问题，美国东南部有强降雨，德克萨斯州西部和中国则预计将出现乾旱。

花旗集团驻芝加哥的期货专员Sterling Smith称，棉花期货两个月以来一直在窄幅区间内交投，棉价“像睡着了一样”，“该是时候叫醒它了”。

天气预测机构预期，美国东南部将有降雨天气，而当地潮湿的土壤环境已经构成问题。

“如果棉花种植环境太过潮湿，它们的茎长得会比棉铃快。这说明降雨太多不是好事情。”Smith称。

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货合约 收高2.64美分，涨幅接近3%，收报每磅88.33美分。该合约的成交量从周二的8,452口激增至27,347口。

此外，美国德州西部未来两周将持续乾旱天气，德州是美国最大的棉花出产州。

而全球最大的纺织市场--中国的棉花种植区目前也面临极端的乾旱天气问题。

“综合三个因素看--美国棉花面临减产，中国棉花也面临减产，棉花市场价格走势迟滞。这有可能导致价格突然大幅波动，”Smith补充称。

全球第二大棉花生产国--印度已表示过担心棉花产量和质量，因西部的Maharashtra州过去两周降雨过多。

不过，在美国农业部下周一公布8月供需报告后，对棉价能否持续涨势这点，分析师们表示怀疑。

美国农业部在7月报告中估计美国棉花产量为1,350万包。而一些分析师已经上调了对8月产量的预估，尽管德州出产的棉花可能有很大一部分品质不合格。