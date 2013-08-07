《中国报摘》--中国证券报8月8日

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，上海自贸区总体方案正在进一步完善并按程序办理中，离正式审定批准公布的时间应该不会太长。

--国家发改委近日发布加强小微企业融资服务的指导意见，允许VC、PE和产业投资基金发债。

--欧盟委员会昨表示，由于与中方达成价格承诺协议，一些中国光伏企业将被免于征收高额反倾销税，但对产自中国的太阳能电池及相关部件产品反补贴调查仍将继续。（完)