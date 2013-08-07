版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 07:43 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月8日

* 头版头条:

--中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇率一度触及6.1189，打破5月底创下的高点纪录。

* 其他:

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，上海自贸区总体方案正在进一步完善并按程序办理中，离正式审定批准公布的时间应该不会太长。

--中国金融期交易所完成增资扩股，注册资本由5亿元人民币增至30亿元，股东维持原五家不变。

--国家发改委近日发布加强小微企业融资服务的指导意见，允许VC、PE和产业投资基金发债。

--欧盟委员会昨表示，由于与中方达成价格承诺协议，一些中国光伏企业将被免于征收高额反倾销税，但对产自中国的太阳能电池及相关部件产品反补贴调查仍将继续。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐