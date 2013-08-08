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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:04 BJT

日本个股：本田汽车将在巴西建新厂，年产能倍增至24万辆

路透东京8月8日 - 日本本田汽车 周四表示，该公司将斥资4.4055亿美元，在巴西建新车厂，2015年投产，年产能将为12万辆车。

新厂位于圣保罗西北方200公里的城市Itirapina，将让本田在巴西的年产能倍增至24万辆。本田和其他汽车制造商一样，希望透过在当地生产车辆，以受惠于巴西等新兴市场日渐升温的经济成长。

新厂将雇用2,000名员工，并生产本田的Fit小型车。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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