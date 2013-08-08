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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:12 BJT

更正-表格：外资8月3日止当周在日本股市卖超422亿日圆

(更正：因译文有误，内文第三段应为日本投资人在最近一周买超“6,899亿日圆”海外债券，非“6.899亿日圆”)

路透东京8月8日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月3日止当周持续在日本股市卖超。

外资8月3日止当周在日本股市卖超422亿日圆，前一周为卖超618亿日圆。

日本投资人在最近一周买超6,899亿日圆海外债券，前一周为买超2,346亿日圆。

下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

7月28日-8月 3日 -42.2 +124.4 -236.0

7月21日-7月27日 -61.8 -430.3 -697.0

7月14日-7月20日 +349.9r +790.2r +914.1

7月 7日-7月13日 +399.6r +0.8 -1,518.5

日本在海外投资：

股市 债市 货币市场

7月28日-8月 3日 -19.5 +689.9 -67.5

7月21日-7月27日 -154.9 +234.6r +43.7r

7月14日-7月20日 -56.7 +606.3r +40.0

(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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