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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:02 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月8日

路透香港8月8日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7566港元      )
                                                                                                 
 美股道琼工业指数      周三收低点48.07点或0.31%，报15,470.67点。美国联邦储备理事会(FED/美联储)开
 始缩减刺激规模的时机的不确定性增强。刺激举措是今年推动股市大涨的主要动因。
                                                                                                 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.770   -0.40      13955            13.789      -0.66
 中国铝业                       7.870   -0.51      26602             2.442      -0.74
 中国移动                      52.980   -0.47     123764            82.189       0.11
 中国人寿                      35.100   -1.02      63374            18.150      -0.60
 中石油                       113.320   -1.63      38726             8.790      -0.12
 中石化                        71.860   -2.34      42414             5.574      -0.64
 汇丰控股                      54.230   -1.49     229891            84.128       0.03
 中电信                        50.050   -1.46      23543             3.882      -0.96
 中国联通                      14.390   -1.24     131727            11.162      -0.70
 兖州煤业                       6.790   -1.02      96110             5.267      -1.74
 华能国际                      41.630   -2.28      10887             8.073      -0.83
 南方航空                      18.050   -1.42       9205             2.800      -0.70
 东方航空                      15.140   -1.56       7790             1.174     -49.60
 中芯国际                       3.970   -3.41     122504             0.616       2.65(完)
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