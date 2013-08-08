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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:35 BJT

金砖国家：8月7日股汇市收盘纵览

路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报937.86点。

中国股市：沪综指收盘下跌，海外股市普跌令大盘终结六连涨。

香港股市：恒指收跌1.5%创五周来最大单日跌幅，交投审慎静待中国数据。

中国汇市：人民币在清淡市况升破6.12元创新高，仍缺乏方向指引。

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印度股市：连续第二日下跌，因制药商Lupin国内营收下滑导致股票大跌，而且塔塔汽车在季度获利下滑23%后股票下跌。指标BSE指数 收跌0.36%，至18,664.88点。NSE指数 跌0.42%，报5,519.10。

印度汇市：印度卢比周三下跌，距离历史低点仅一步之遥，因交易商静候决策者发布措施提振资金流入和支持本币。卢比兑美元 收报61.30/31，周二收报60.77/78。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,305.210点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.43%至710.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%，报32.9745卢布，卢布兑欧元 跌0.21%，报43.9600卢布。

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巴西股市：巴西股市盘整，因投资者担心美联储将于下月缩减购债规模，但巴西第二大钢铁制造商财报好于预期抵消了市场忧虑。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微跌0.07%报47,389.37点。

巴西汇市：拉美货币下跌，受国内因素和美联储缩减买债忧虑拖累。

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南非股市：持平，因保险商Old Mutual 股票大涨，抵消了AngloGold Ashanti 因季度亏损导致的下跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.13%至37,177.28。综合指数 收低0.06%，报41,600.03点。

南非汇市：兰特兑美元小升，公债收益率走高。 (完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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