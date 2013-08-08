金砖国家：8月7日股汇市收盘纵览

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报937.86点。
中国股市：沪综指收盘下跌，海外股市普跌令大盘终结六连涨。
香港股市：恒指收跌1.5%创五周来最大单日跌幅，交投审慎静待中国数据。
中国汇市：人民币在清淡市况升破6.12元创新高，仍缺乏方向指引。
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印度股市：连续第二日下跌，因制药商Lupin国内营收下滑导致股票大跌，而且塔塔汽车在季度获利下滑23%后股票下跌。指标BSE指数 收跌0.36%，至18,664.88点。NSE指数 跌0.42%，报5,519.10。
印度汇市：印度卢比周三下跌，距离历史低点仅一步之遥，因交易商静候决策者发布措施提振资金流入和支持本币。卢比兑美元 收报61.30/31，周二收报60.77/78。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,305.210点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.43%至710.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%，报32.9745卢布，卢布兑欧元 跌0.21%，报43.9600卢布。
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巴西股市：巴西股市盘整，因投资者担心美联储将于下月缩减购债规模，但巴西第二大钢铁制造商财报好于预期抵消了市场忧虑。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微跌0.07%报47,389.37点。
巴西汇市：拉美货币下跌，受国内因素和美联储缩减买债忧虑拖累。
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南非股市：持平，因保险商Old Mutual 股票大涨，抵消了AngloGold Ashanti 因季度亏损导致的下跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.13%至37,177.28。综合指数 收低0.06%，报41,600.03点。
南非汇市：兰特兑美元小升，公债收益率走高。 (完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。